В Мексике в ДТП с автобусом погибли 13 человек

Как передает РИА «Новости», по данным спасателей, трагедия произошла в результате серьезного превышения скорости водителем туристического автобуса, перевернувшегося в итоге на мокрой после дождя дороге.

Число раненых превысило 20 человек. По одной из версий, большая часть пассажиров автобуса были родственниками. Сейчас полиция пытается установить точные обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в штате Идальго произошло еще одно крупное ДТП с автобусом, при котором погибли 10 человек, и столько же получили ранения. По не установленным пока причинам, автобус упал в глубокий овраг. Среди погибших оказалась беременная женщина.