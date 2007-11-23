Экс-советника Ющенко выдвинули кандидатом на пост президента РФ

Российская оппозиционная партия "Союз правых сил" выдвинула Бориса НЕМЦОВА кандидатом на пост Президента РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПС, соответствующие решение было принято сегодня на внеочередном расширенном заседании федерального политсовета партии и будет выдвинуто на утверждение съездом СПС.

По словам лидера СПС Никиты БЕЛЫХ, в настоящее время курс на развитие России задается не только в парламенте, но в основном исполнительной властью, поэтому "Союз Правых Сил" должен противопоставить своего кандидата безымянному и неинтересному преемнику.

Касаясь темы предстоящих парламентских выборов, Н.БЕЛЫХ заявил о том, что члены и сторонники партии должны быть готовы защитить голоса, отданные за СПС, всеми законными методами. По мнению лидера СПС, Центральная избирательная комиссия РФ давно уже перестала контролировать процесс выборов. "Сейчас избирательную кампанию полностью контролирует МВД. А так как у нас в государстве все силовые ведомства подчиняются напрямую Владимиру ПУТИНУ, все происходит с его согласия", - сказал он, добавив, что власть перешла все границы и стремится не просто оказывать давление на кандидатов, а уничтожить СПС. Он отмечает не только беспрецедентное давление, но и «вакханалию черных технологий».

Как известно, в 2005-2006 годах Б.НЕМЦОВ был внештатным советником Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.