Сегодня суд может выдвинуть официальные обвинения директору МВФ

После сегодняшнего допроса суд должен принять решение: прекратить расследование относительно Лагард, или выдвинуть ей официальное обвинение, сообщает Euronews.

"Какое бы обвинение не выдвинули Кристин Лагард, это нанесет удар по ее роли директора Международного Валютного Фонда. Тогда это будет уже второй за два года удар по руководству МВФ. Первым был скандал с Домиником Стросс-Каном", - пишет издание.

Как известно, "дело Тапи" связана с событиями 2007 года, когда при участии тогда еще министра экономики Франции Кристин Лагард государственный банк "Credit Lyonnais" пошел на мировое соглашение с бизнесменом Бернаром Тапи по делу о покупке акций компании "Adidas". Банк заплатил бизнесмену 400 млн евро, чтобы он отказался от своих исков.

Прокуратура предполагает, что та сделка могла быть формой расчета с Тапи за его финансирование предвыборной кампании экс-президента Николя Саркози.

Сама же Лагард настаивает, что мировая была очень выгодна государству, потому что стала способом избежать сразу 9 судебных дел.