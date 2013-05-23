Мэр Лондона: Убийство военного не стоит связывать с исламом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

"В произошедшем полностью и исключительно виновно искаженное мировоззрение людей, которые сделали это", - заявил Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

Двое злоумышленников, предположительно, исламистов, в среду днем убили военнослужащего в лондонском районе Вулич. При задержании преступников полиция столкнулась с вооруженным сопротивлением. Происшествие было сочтено "политически мотивированной атакой исламистов", официальные источники заявили, что нападавшие кричали "Аллах акбар"и снимали свою атаку на камеры. По словам премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, есть доказательства, что инцидент был терактом.

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По данным телеканала Sky News, задержанные - граждане Великобритании, один из них родился в семье выходцев из Нигерии. Как писала ранее газета Sun, очевидцы узнали в одном из нападавших уличного проповедника, который достаточно агрессивно приставал к прохожим. СМИ отмечают, что он изъяснялся на чистом английском без акцента. Злоумышленники охотно давали интервью прохожим, объясняя причины своего поступка местью за мусульман, которых убивают британские военные, в частности, в Афганистане.