КНДР отвела ракеты с побережья

Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на военные источники в Сеуле, две ракеты "Мусудан" предположительной дальностью 3-4 тыс км отправлены в Пхеньян. Затем с позиций на восточном побережье севернее порта Вонсан выведены и семь ракет типа "Скад" дальностью 300-500 км и "Нодон" дальностью 1,3 тыс км. Южнокорейская разведка зафиксировала, что на мобильных пусковых установках они вернулись на исходные базы.

На тему: МИД: Украина не поставляла оружие в КНДР

Тем самым пока поставлена точка в последнем витке напряженности на Корейском полуострове, когда Пхеньян в ответ на американо-южнокорейские учения угрожал обрушить "море огня" на военные объекты на Юге, в Японии и на Гуаме. Он также объявил о выходе из режима перемирия, действовавшего на Корейском полуострове с 1953 года, и о возвращении в "состояние войны".

В середине мая в КНДР был сменен министр обороны. Генерал-полковник Чан Чон Нам стал уже третьим министром народных вооруженных сил /министром обороны/ КНДР с декабря 2011 года, когда страну после смерти отца возглавил ее нынешний лидер Ким Чен Ын. Тогда же была высказана надежда, что путем смены министров обороны Пхеньян планирует несколько отойти от своей нынешней жесткой политики конфронтации. Однако 22 мая бывший министр Ким Кёк Сик был назначен начальником генштаба. В военной иерархии КНДР этот пост занимает более важную позицию по сравнению с министром народных вооруженных сил. Ким Кёк Сик считается одним из наиболее заметных сторонников жесткой линии в военном руководстве.