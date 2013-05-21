МИД: Украина не поставляла оружие в КНДР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Украина как государство — член ООН строго соблюдает взятые на себя международные обязательства, в частности введение Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки товаров военного назначения в проблемные страны, включая КНДР”, - сказал Перебыйнис, добавив, что Украина, как государство, никоим образом не причастна к поставкам соответствующих товаров в КНДР. Он отметил, что по имеющейся в МИД информации на данное время отчет, о котором шла речь в сообщениях СМИ на прошлой неделе, существует лишь в предварительном варианте, и еще не рассматривался Советом Безопасности ООН.

“Вместе с тем в связи с появлением соответствующей информации в СМИ, украинская сторона проводит ее тщательный анализ, в частности, в контексте причин и начальных источников ее появления, а также возможных сторон, которые в этом могут быть заинтересованы”, - сказал Перебийнис.

Как сообщалось, в ООН обвинили двух украинцев в причастности к контрабанде оружия в КНДР.

В частности, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад ООН, эксперты комитета Совета безопасности ООН считают необходимым ввести санкции в отношении трех юридических и 12 физических лиц, в том числе двух гражданин Украины, подозреваемых в причастности к контрабандным операциям с оружием для КНДР.

По данным агентства, в список людей, в отношении которых эксперты комитета по санкциям против КНДР хотят ввести такие меры, кроме украинцев, попали девять северокорейских граждан и один гражданин Казахстана.