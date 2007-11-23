Международный урановый консорциум поможет решить ряд проблем

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики Хавьер Солана предложил рассмотреть возможность создания уранового консорциума как альтернативу иранской ядерной программы. По мнению Х.Соланы, данная мера поможет решить проблему обогащения урана Ираном и разрядит мировую напряженность, передает Reuters. Также данная идея обеспечит производство ядерного топлива для использования в мирных целях и сократит возможность создания ядерного оружия, отметил Х.Солана.

Напомним, ранее Саудовская Аравия сделала предложение Ирану о создании международного уранового консорциума, призванного ослабить напряженность вокруг иранской ядерной программы. Консорциум будет распространять уран в соответствии с потребностями и обеспечит использование его только в мирных целях.

Представители Европейского союза и Ирана проведут переговоры по ядерной программе Тегерана в Лондоне 30 ноября 2007 г., где обсудят возможные пути решения иранской ядерной проблемы.