Болгарские дальнобойщики заблокировали границу с Турцией

На ПКПП «Капитан Андреево» образовалась 3-километроввая очередь из грузовиков, которая к концу дня может стать 10-километровой, сообщает newsbg.ru.

Водители заявляют, что протест может продолжиться и несколько дней до решения проблем.

Водители заявляют, что таможенные власти Турции постоянно придираются к болгарским водителям, и они вынуждены несколько дней проводить на турецкой границе, что приводит к срыву поставок товаров и перевозчики вынуждены платить штрафы.

Только за последние два дня турецкие таможенники задержали около 20 болгарских автомобилей без объяснения причины.

Протестующие настаивают на свободном доступе. И заявляют, что будут блокировать границу до тех пор, пока не будет подписан документ, в котором Турция гарантирует, что не будет применять специальное отношение к болгарским товарам.