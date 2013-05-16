Глава налоговой службы США лишился должности за проверку оппозиции

Служба IRS призналась ранее в том, что неправомерно подвергала дополнительным проверкам организации, примыкавшие к Республиканской партии.

"Неподобающее поведение, которое раскрыл доклад (генерального инспектора IRS), непростительно. Я не потерплю подобного поведения в любом учреждении, но в особенности в IRS, учитывая ее власть и широкий доступ ко всем нам", - сказал Обама.

"Во-первых, мы привлечем к ответу тех, кто ответственен за это. Сегодня министр Лью сделал первый шаг, потребовав и приняв отставку исполняющего обязанности директора IRS. Учитывая споры вокруг этого вопроса, важно назначить новое руководство, которое поможет восстановить доверие", - добавил президент.

По его словам, также будут введены новые ограничительные меры для налоговой службы, которые не позволят больше допустить подобные нарушения: "Все согласны с тем, что это неприемлемо, но хорошая новость заключается в том, что это можно исправить", - цитирует РИА Новости.