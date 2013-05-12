В Тбилиси в ресторане избили оппозиционных депутатов: в ход шли ножи и бутылки

Как сообщает агентство Грузия-Онлайн со ссылкой на рассказ очевидцев, в клуб-ресторан La Truffe прибыли пообедать президент Грузии Михеил Саакашвили, генсек ЕНД Вано Мерабишвили и депутаты парламентского меньшинства, а также несколько представителей прежней власти.

Они заняли столы на первом этаже клуб-ресторана. Несмотря на то, что гостил президент, клуб-ресторан не был закрыт для других гостей.

Примерно через час в ресторане появились Мамука Бакурия (брат политика Цотне Бакурия, обвинявшего Саакашвили в фашизме - ред.), его супруга и некто Мазиашвили.

После того, как Михеил Саакашвилии и Вано Мерабишвили покинули ресторан, Бакурия и Мазиашвили начали выкрикивать реплики:

"Ваке (престижный район Тбилиси - ред.) уже наш, время гулянья в Ваке закончилось! Убийцы больше не будут гулять в этом ресторане, пусть сваливают!".

После этих реплик все трое переместились на первый этаж и перешли на персональные оскорбления представителей прежней власти. Завязалась драка из-за того, что кто-то якобы ударил жену Бакурия, хотя свидетели доказывают противоположное.

Все перемешалось, но свидетели видели, что жена Бакурия махала ножом, взятым со стола, и даже ударила одного из депутатов в руку.

После того, как агрессивных нападавших полицейские вывели из зала, сотрудники патрульной полиции начали записывать показания очевидцев, чему воспротивились прибывшие чуть позже сотрудники криминальной полиции, которые, по словам очевидцев, убеждали патрульныхв том, что "Это наши ребята".