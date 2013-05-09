Керри просит Путина не продавать Сирии оружие
19:55, 09 мая 2013Мир
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Госсекретарь США выразил обеспокоенность.
Джон Керри / Фото : Википедия
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что поставка российских ракет в Сирию может стать «дестабилизирующим фактором» для Израиля. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на АР.
«Мы обеспокоены тем, как повлияют такие оборонительные системы в Сирии на безопасность Израиля. Кроме того, поставки могут усугубить гражданскую войну», — заявил Керри.
Он подчеркнул, что со своей стороны США предпочли бы, чтобы Россия не оказывала военной помощи режиму Башара Асада.
Ранее в СМИ появилась информация, что Дамаск якобы оплачивает поставку из России шести пусковых установок и 144 ракет, передача которых сирийской стороне может состояться уже в ближайшее время.
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