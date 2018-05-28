Рокировка века: Путин уволил главного конструктора политической системы нынешней России

Эксперты считают, что этот маневр говорит о переходе Путина на ручное управление правительством и, возможно, является первым звоночком на вылет для премьера Дмитрия Медведева.

Официальной причиной увольнения Суркова стала недостаточная эффективность по воплощению в жизнь программных указов Владимира Путина подписанных сразу же после вступления его на третий президентский срок.

…Звезда серого кардинала российской политики, как часто называли Суркова, начала закатываться еще год назад, когда по стране прокатились массовые митинги оппозиции. Тогда его уволили с должности первого заместителя руководителя администрации президента (в Кремле Сурков бессменно проработал более 10 лет) и назначили главой аппарата правительства. Курировать же внутреннюю политику в Кремле начал Вячеслав Володин. Впрочем, дело рук Владислава Суркова как одного из идеологов так называемой российской суверенной демократии продолжает жить и сегодня.

В закулисье российской власти Сурков появился с приходом Владимира Путина. Именно тогда, в начале 2000-х, Кремль стал закладывать первые камни в построение жесткой вертикали правления. На практике это превратилось в закручивание политических гаек. В России упразднили выборы губернаторов, ограничили возможность для регистрации новых партий, сократили максимально возможное количество зарегестрированнных для участия в выборах партий до 7-ми, запретили создавать предвыборные блоки. И в своей должности первого заместителя кремлевской администрации Сурков, казалось бы, блестяще решил поставленную задачу: в России было создано ручное политическое пространство, в системе которого не осталось места неподконтрольным Кремлю политическим силам.

Поговаривают, Владислав Сурков серьезно влиял на назначение губернаторов, формирование партийных списков парламентских партий, принимал активное участие в построении информационного пространства России и лично утверждал «черный список» российских политиков, которым был заказан доступ на федеральные каналы. К слову, такая ситуация сохраняется и по сей день. Интернет-мэм «сурковская пропаганда» прочно укрепился в среде оппозиционеров, блогеров и правозащитников как синоним политической цензуры в российских медиа. Не секрет также, что господин Сурков еженедельно встречался для профилактических бесед с главными редакторами российских центральных СМИ и политическими экспертами. И хотя такая практика существовала и ранее, именно при Суркове она достигла своей максимальной эффективности.

Впрочем, со временем все это лишь радикализировало оппозиционные настроения в стране. Зимой 2011-2012-го тысячи россиян вышли на улицы и площади страны, протестуя против результатов выборов в Госдуму и третьего президентского срока Владимира Путина. В образ идеальной вертикали власти «болотная оппозиция» никак не вписывалась. В Кремле, увидев массовые протесты, даже пошли на уступки несистемным оппозиционерам: упростили регистрацию партий и частично возобновили выборы губернаторов. Однако главные их требования – перевыборы – так не были услышаны. Сегодня лидеры Болотной площади и многие другие активисты оппозиционного движения находятся под следствием и им грозят реальные тюремные сроки. Белоленточное движение в России подавили очень технично: с помощью уже существующих законов и поспешно принятых к ним поправкам (как-то Закона «О проведении митингов» и Закона «Об иностранных агентах»).

Кроме того, для предотвращения любых возможных революционных сценариев Кремль уже давно выделял огромные средства. В свое время волна цветных революций на постсоветском пространстве сильно напугала Москву. Остановить такие изменения должны были разнообразные прокремлевские, урапатриотические и при этом откровенно антизападные движения, одним из идеологов создания которых был и Вадислав Сурков. В условный «день Х» активисты Кремля должны были выйти на улицы, чтоб защитить путинскую стабильность. Однако чаще всего их деятельность ограничилась заказными митингами и пикетированием посольств стран, которые якобы проводили антироссийскую политику. Бывали группы подобных товарищей частенько и у ворот украинского посольства в Москве.

Впрочем, во время пика оппозиционного протеста, они себя проявили крайне слабо. «Когда были массовые уличные протестные акции, все эти молодежные движения, создаваемые для недопущения такого сценария, никак себя не проявили», - уверен российский политолог Евгений Минченко. Противодействие так называемой «оранжевой угрозе» он считает неудавшимся проектом Суркова. За что сам Владислав Юрьевич поплатился должностью в АП.

Сейчас, когда «серый кардинал» российской идеологии уволен уже и с должности в правительстве РФ, у него наверняка будет время подумать над многим, в том числе и над тем, что политологи считают его просчетами. Вернется ли Владислав Сурков еще раз во властные коридоры, неизвестно. Впрочем, в околополитической среде его наверняка запомнят надолго, и не только как несменного на протяжении многих лет идеолога Кремля. Владислав Сурков написал тексты к нескольким музыкальным альбомам, которые исполняет вокалист рок-группы «Агата Кристи», ему же приписывают авторство скандального романа «Околоноля», вышедшем под псевдонимом Натан Дубовицкий, - о тотальной коррупции в российском парламенте, силовых структурах и медиа. А журналисты еще долго будут рассказывать, что только в кабинете у Суркова (в Кремле!) можно было увидеть портреты президента США Барака Обамы, собирателя немецкких земель Отто фон Бисмарка и убитого в уличной перестрелке репера 90-х Тупака Шакура.

Роман Цимбалюк, Москва