В России сошли с рельсов и загорелись цистерны с нефтепродуктами: 13 пострадавших

В Ростовской области России сошли с рельсов более 50 цистерн с нефтепродуктами, 13 человек госпитализированы.

Как сообщает РИА «Новости», железнодорожная катастрофа произошла сегодня ночью.

Семь сошедших с рельсов цистерн загорелись.

Из близлежащих домов было эвакуировано, по разным данным, от 400 до 2,7 тысячи человек. Утром пожар был ликвидирован.

Минздрав области сообщал, что за медицинской помощью обратились 27 человек, из них десять госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

"По нашим данным, всего пострадало 27 человек, из них 13 госпитализированы: двое находятся в реанимационном отделении, один - в кардиологическом, десять - в травматологии", - сказал собеседник агентства, добавив, что личности пострадавших устанавливаются.