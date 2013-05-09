Генсек НАТО: для Сирии наступила пора перемен
Какое бы то ни было военное вмешательство в ситуацию, сложившуюся в Сирии, недопустимо без соответствующего мандата Совета Безопасности ООН.
Такое мнение высказали генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава правительства Норвегии Йенс Столтенберг на встрече в Осло, передает ИТАР-ТАСС.
По словам главы Североатлантического альянса, обстановка в Сирии является крайне тяжелой - существует риск распространения конфликта на соседние регионы, а также опасность применения химического оружия.
"Члены Совбеза ООН должны ясно дать понять Дамаску, что наступила пора перемен, и что требования народа необходимо выполнять", - отметил Расмуссен, подчеркнув при этом, что в настоящее время роль НАТО в сирийском конфликте заключается в том, чтобы эффективно обеспечивать оборону граничащей с САР Турции.
В 2011 году норвежская авиация принимала участие в воздушной операции НАТО в Ливии, норвежские истребители "Ф-16", в частности, осуществляли бомбардировки ключевых военных объектов на территории страны. В ходе встречи с норвежским премьер-министром генсек организации высоко оценил роль норвежских сил в операции в Ливии, отметив, что даже небольшие государства могут вносить существенный вклад в военную деятельность Североатлантического альянса.