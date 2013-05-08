Источник: На похороны Березовского пришли его дети, внуки и три жены
20:43, 08 мая 2013Мир
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На похоронах российского бизнесмена Бориса Березовского присутствовали 60 человек.
Олигарха хоронили в закрытом гробу
"Всего было 60 человек. Среди них - шестеро детей, шестеро внуков, три жены и близкие друзья", - сказал РИА Новости источник, приглашенный на похороны, состоявшиеся в среду на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей.
Среди присутствовавших на церемонии были друзья Березовского Ахмед Закаев, Владимир Воронов, Юлий Дубов, журналист Демьян Кудрявцев, вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина, лидер движения "Говорите громче" Андрей Сидельников.
Скончавшийся в конце марта Березовский, по словам очевидцев, был похоронен в закрытом гробу. Погребению предшествовала панихида.
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