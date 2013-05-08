У Google хотят отсудить три миллиарда долларов
Авторы подали в суд на корпорацию Google из-за проекта по оцифровке книг Google Books. Об этом сообщается в микроблоге Bloomberg.
Истцы требуют от Google три миллиарда долларов в качестве компенсации за убытки, нанесенные проектом. Других подробностей иска не поступало. В частности, неясно, кто именно подал иск.
Это не первый случай, когда книгоиздатели судятся с корпорацией из-за Google Books. В 2008 году Google заключила с крупнейшими издательствами соглашение, в соответствии с которым корпорация должна была потратить 125 миллионов долларов на создание Реестра прав на книги. Но в 2011 году суд отклонил это соглашение, посчитав, что оно нарушает интересы правообладателей, сообщает Lenta.ru.
Иски к Google поступили в 2005 году. Корпорацию обвиняли в «массовом нарушении авторских прав»: проект Google Books позволял пользователям бесплатно просматривать фрагменты оцифрованных копий книг.