У Google хотят отсудить три миллиарда долларов

Истцы требуют от Google три миллиарда долларов в качестве компенсации за убытки, нанесенные проектом. Других подробностей иска не поступало. В частности, неясно, кто именно подал иск.

Это не первый случай, когда книгоиздатели судятся с корпорацией из-за Google Books. В 2008 году Google заключила с крупнейшими издательствами соглашение, в соответствии с которым корпорация должна была потратить 125 миллионов долларов на создание Реестра прав на книги. Но в 2011 году суд отклонил это соглашение, посчитав, что оно нарушает интересы правообладателей, сообщает Lenta.ru.

Иски к Google поступили в 2005 году. Корпорацию обвиняли в «массовом нарушении авторских прав»: проект Google Books позволял пользователям бесплатно просматривать фрагменты оцифрованных копий книг.