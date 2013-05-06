Три американских штата отказались выделить Царнаеву место на кладбище

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, отказом ответила, в частности, администрация города Кембридж (штат Массачусетс), где проживал Царнаев. Его тело находится сейчас в морге похоронного бюро в городе Вустер (штат Массачусетс).

В течение дня здесь проходили незапланированные митинги местных жителей. Они требовали похоронить молодого человека за пределами США. Дядя Тамерлана – Руслан Царни – приехавший, чтобы забрать тело, в этой связи заявил СМИ, что его племянник «жил в Америке, вырос здесь, его родиной были США». «Он должен быть предан земле здесь», – резюмировал Царни.

Владелец похоронного бюро Вустера Питер Стефан также заявил местным СМИ, что «мы хороним людей вне зависимости от того, кем они были при жизни, похороним и Царнаева». «Если нам отказали в Кембридже и в других местах, это не значит, что мы не сможем похоронить его», – отметил он.

Ранее он сообщил, что тело подозреваемого в организации бостонских терактов предадут земле в понедельник, 6 мая (вторник по Киеву) на закате солнца, как того требует мусульманская традиция.

Кроме того, в воскресенье ряд американских СМИ сообщил, что Федеральное бюро расследований проводит повторные обыски в доме Тамерлана. Дополнительных подробностей средства массовой информации не приводят. Власти эти сообщения не комментируют.