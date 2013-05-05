СМИ: В Израиле задержали туристку из Украины по подозрению в торговле женщинами
13:41, 05 мая 2013Мир
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В ночь на 5 мая полиция Израиля задержала 39-летнего жителя Хайфы и 24-летнюю туристку из Украины по подозрению в причастности к торговле женщинами.
Подозреваемые вербовали проституток в Украине среди молодых женщин / фото obozrevatel.com
Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.
Подозреваемых должны доставить в мировой суд Ришон ле-Циона для продления ареста.
Следствие подозревает задержанных в поставках молодых женщин из Украины с целью вовлечения их в занятие проституцией, в сутенерстве и вымогательстве.
По версии следствия, подозреваемые вербовали проституток в Украине среди молодых женщин, которые искали работу за рубежом.
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