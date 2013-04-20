Несколько медалей марафона в Бостоне после теракта попали на интернет-аукцион

Как передает РИА «Новости», за последние сутки были выставлены на аукцион шесть медалей бостонского марафона 2013 года, три медали были проданы, остальные объявления были закрыты продавцами по различным причинам.

«Медаль марафона, только для тех, кто пересек финишную черту», - говорится в сопроводительном описании одного из лотов, которое является обычной фразой при продаже аналогичных медалей участников забега. Однако в минувший понедельник далеко не все марафонцы смогли пересечь финишную линию спортивного состязания из-за прогремевших взрывов.

Дэн Эшворт, владелец компании, изготовившей 26 тысяч медалей для марафона, заявил агентству Рейтер, что неврученные награды могли подобрать прохожие во время хаоса после взрывов. По его словам, вряд ли кто-то из марафонцев продавал бы свои медали.

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Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне в понедельник на финишной стометровке международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок. Пострадали более 180 человек.