Посольство США в Иордании взяли под усиленную охрану
Полиция Иордании взяла под усиленную охрану посольство США в Аммане после взрывов в американском Бостоне, сообщает информационный портал Huffingtonpost.
Взрывы в Бостоне прогремели в ночь на вторник во время проведения марафона, погибли 3 человека, более 144 получили ранения.
"Сразу после сообщений о взрывах, мы немедленно разместили дополнительные патрули полиции вокруг посольства США", - сказал представитель службы безопасности в иорданской столице, сообщает РИА Новости.
После сообщений в СМИ о взрывах глава радикальный экстремистской организации салафитов в Иордании Мухаммад аль-Чалаби (Mohammad al-Chalabi) заявил, что он "рад видеть охвативший Америку ужас".
"Пусть американцы почувствуют боль, которую испытывали наши люди во время оккупации Ирака и Афганистана силами США", - сказал аль-Чалаби. По словам клерикала, взрывы очень похожи на почерк международной террористической организации "Аль-Каида". Вместе с тем, он не привел даже косвенных доказательств того, что за взрывами стоит "Аль-Каида".
Ранее аль-Чалаби был признан виновным в планировании нападения на дипломатические миссии западных стран, включая США, в Иордании в 2003 году.