В Грузии вступает в силу решение о досрочной отмене чрезвычайного положения

В Грузии в пятницу вечером в 19:00 тбилисского времени вступает в силу решение Президента Михаила СААКАШВИЛИ о досрочной отмене чрезвычайного положения, введенного с 8 ноября сроком на 15 суток. Решение Президента, принятое им 15 ноября, в четверг утвердил парламент, передает NEWSru .

Спикер парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявила: "Руководство Грузии внимательно следило за развитием событий в стране и, исходя из сложившейся обстановки, приняло решение о досрочной отмене ЧП. С 19:00 16 ноября страна вернется к обычному ритму жизни".

Отмены ЧП в последние дни настойчиво требовала грузинская оппозиция, как радикальная, так и умеренная. Представители руководства США и других западных стран в последние дни также рекомендовали властям Грузии как можно скорее отменить ЧП в стране.

В период ЧП все газеты выходили в свободном режиме и без каких-либо ограничений, но среди телеканалов право передачи информвыпусков имело только Общественное ТВ Грузии, остальные показывали фильмы, познавательные и образовательные передачи. Две телекомпании, "Имеди" и "Кавкасия", по решению властей вообще не работали. Ожидается, что "Кавкасия", вещающая на Тбилиси и пригороды, с 17 ноября возобновит работу.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайное положение было введено в ночь с 7 на 8 ноября указом Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ в ответ на массовые демонстрации протеста, которые проводились в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

М.СААКАШВИЛИ также объявил о назначении досрочных президентских выборов на 5 января 2008 года и референдума относительно даты выборов парламента – весной или осенью.