В Госдуме заявляют, что США и Польша усиливают свое влияние в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Владимир Никитин.

«В Крыму, в городе-герое Севастополе, где официально проживает 17 поляков, уже открыт польский культурный центр и действует американский информационный центр. В то же время, из-за безденежья в Крыму закрыты 10 филиалов русского культурного центра. Из 32 работников осталось 6», - сказал В.Никитин, выступая в Госдуме.

По его словам, этот центр ранее поддерживался правительством Москвы, но сейчас такой поддержки нет.

«Из-за такого положения Россия терпит поражения за цивилизационную ориентацию народов СНГ и соотечественников. Наши соперники уделяют огромнейшее внимание наращиванию мягкой силы», - сказал В.Никитин и добавил, что Великобритания, Германия и Франция выделяют средств в несколько раз больше.

По теме: Путин хочет, чтобы дипломаты «мягкой силой» укрепляли позиции РФ

Он подчеркнул, что в 2012 году русский язык на курсах за рубежом изучали 19 тысяч, при том, что в СССР этот показатель составлял 600 тысяч человек ежегодно.

По словам В,Никитина, число русскоговорящих за рубежом ежегодно сокращается, поэтому необходимо усилить образовательное присутствие России в мире, в первую очередь в странах, где понимают русский язык.

В.Никитин отметил, что Госдума предлагала увеличить бюджет Россотрудничества с 2 млрд рублей до 7 млрд рублей ежегодно, но этого не было сделано.

Он назвал такую позицию российского правительства «вредительством».