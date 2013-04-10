В Великобритании в возрасте 87 лет умер создатель «ребенка из пробирки» нобелевский лауреат сэр Роберт Эдвардс. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

«С глубокой грустью (передаем), что семья объявила, что профессор сэр Роберт Эдвардс, лауреат Нобелевской премии, ученый и один из создателей ЭКО, скончался мирно во сне после продолжительной болезни», — говорится в заявлении Кембриджского университета, где Эдвардс преподавал.

Именно эксперименты Эдвардса в сфере экстракорпорального оплодотворения привели к рождению в больнице Олдхэма в 1978 году первого «ребенка из пробирки» Луизы Браун.