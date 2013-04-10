Студент ранил 14 человек в техасском колледже

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Имя задержанного на данный момент не сообщается. В полиции отметили, что пока не выяснили мотивов предполагаемого преступника. Также остается неясным, чем он наносил раны своим жертвам — ножом или же каким-то другим острым инструментом, передает Лента.ру.

Как заявили в полиции, студент ходил по кампусу «от здания к зданию» и нападал на случайно встретившихся ему людей. В результате произошедшего ранения получили 14 человек, 12 из которых госпитализированы. По последним данным, которые приводит Fox News, двое находятся в критическом состоянии, еще четверо — в стабильном; о состоянии остальных раненых не сообщается. По словам врачей, большинство пострадавших ранены в грудь и шею.