США раскритиковали Египет за ограничение свободы слова

Б.Юссеф был арестован 31 марта, но его выпустили под залог в 2,2 тыс. долл.

"Мы опасаемся, что свобода самовыражения и свобода слова ограничиваются. Инцидент с Бассем Юссефом, а также приказы об аресте политических активистов, - все это свидетельствует об ужесточении политики.

Правительство Египта прилагает много усилий для расследования всех этих случаев, однако оно медлит с расследованием в отношении беспорядков вблизи президентского дворца в декабре 2012 года и других случаев чрезмерной жесткости и даже жестокости полиции, а также незаконного запрета журналистам на доступ к ряду мест", - цитирует заявление государственного департамента РосБизнесКонсалтинг.