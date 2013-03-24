Экс-майор УГО Украины Мельниченко уверен, что Березовский жив

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Я лично абсолютно уверен, что он (Березовский) жив, поскольку он очень любил жизнь»,- заявил Мельниченко, пояснив свои слова тем, что «не верит в то, что он (Березовский) мог уйти из жизни из-за денег». При этом экс-майор подчеркнул, что год назад он общался с Березовским в Израиле и не слышал каких-либо мыслей со стороны бизнесмена о том, что у него все плохо, и он хочет что-то предпринять.

Кроме того, в контексте сказанного, он подчеркнул, что Борис Березовский в то время был со спутницей из Москвы.

«С ним мы последний раз встречались в Израиле. У него все было хорошо, и он был со спутницей из Москвы. Поэтому я отказываюсь верить в этот бред», - рассказал экс-майор УГО.

«Я хочу верить, что он свой остаток жизни проведет на теплом острове и будет жить»,- сказал Мельниченко.

При этом Николай Мельниченко отметил, что Березовский никогда бы из-за денег не предпринял никаких действий в отношении себя. Он также подчеркнул, что бизнесмен мог занять «под честное слово» десятки миллионов долларов» у некоторых своих друзей.

Напомним, в 2005 году в интервью интернет-изданию "Українська правда" российский бизнесмен Борис Березовский заявил, что экс-майор госохраны Украины Николай Мельниченко работает на российские спецслужбы.

"Есть один важный факт - Мельниченко регулярно бывает в Москве и не бывает в Украине. Таким образом, он понимает, что его "крыша" - это Москва. Но, конечно, он не ездит туда выпить пива или погулять по Тверской, конечно, он ездит туда по прямому указанию, по прямому приказу высшего руководства страны (России, - ред.)", - отметил он.

В интервью газете «Сегодня» Борис Березовский объяснил, почему его Фонд гражданских свобод дал экс- майору, которого он считает агентом ФСБ, грант на расшифровку его пленок: «В начале этой истории Мельниченко выставлял себя поборником правды, а в конце он оказался абсолютным предателем. Вы помните его заявления, когда он просил меня помочь ему вывезти его из Польши. Я тогда послал туда самолет и телохранителей. А потом он стал рассказывать, что я провоцирую весь этот скандал, всю эту историю».

Касаясь финансирования Мельниченко, Березовский заявил: «Фонд гражданских свобод действительно платил какую-то стипендию Мельниченко, который говорил, что ему не на что жить. Это факт. Мы оплачивали расходы, связанные с расшифровкой пленок. Это тоже факт. Я не знаю, сколько их было — 100 тысяч, 200 тысяч, — но я этого не отрицаю».

После того, как Березовский заявил о намерении передать в Украину все записи, якобы сделанные Николаем Мельниченко в кабинете экс-Президента Украины Леонида Кучмы, бывший президентский охранник выступил с обвинениями в адрес российского бизнесмена, ранее оказавшего ему помощь.

В частности, Мельниченко обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о том, что Березовский якобы намерен использовать фрагменты записей разговоров в кабинете Кучмы для давления на украинскую власть. При этом он заявил, что никогда не передавал Березовскому и его людям копии своих записей.

Мельниченко также заявил, что Березовский намерен фальсифицировать расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе, увести Кучму и его сообщников от ответственности, и даже, возможно, ликвидировать Кучму и самого Мельниченко.

Кроме того, Мельниченко обвинил экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна и часть окружения Виктора Ющенко в сговоре с Березовским.