Турция предупреждает, что не подпустит Кипр к газовым месторождениям

Об этом заявили высокопоставленные турецкие чиновники агентству Reuters.

"Этот ресурс принадлежит обеим общинам (кипрской и турецкой - ред.), и их будущая эксплуатация не может зависеть исключительно от воли южного Кипра. Мы можем принять меры против таких инициатив, если это будет необходимо", - заявил источник в правительстве Турции.

"Использование этих месторождений... только южным Кипром исключено... это неприемлемо", - цитирует РИА Новости.

"Мы говорим обо всех инструментах. Мы могли бы не только поднять этот вопрос в Европейском Союзе, но и использовать другие политические и правовые каналы", - добавил он.

Власти Кипра рассматривают возможность расплатиться с кредитами за счет доходов от месторождений газа.

Однако Анкара ранее неоднократно заявляла, что природные богатства должны принадлежать обеим общинам острова - как кипрской, так и турецкой на севере острова, где создано непризнанное государство Турецкая Республика Северного Кипра.

Месторождения газа на шельфе южнее Кипра - крупнейшие из открытых за последние десять лет. Осенью 2012 года официальные лица оценивали запасы в 1,7 триллиона кубометров, чистая прибыль от их эксплуатации может составить более 800 миллиардов евро.