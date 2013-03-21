Тысячи мертвых креветок окрасили в красный цвет пляж в Чили

Несколько тысяч мертвых креветок были выброшены на пляж портового города Коронель в Чили, вследствие чего береговая линия окрасилась в красный цвет, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Предположительно, к массовой гибели лангустинов могло привести повышение температуры воды, вызванное работой двух расположенных неподалеку электростанций, принадлежащих компании Colbun.

"Мне 69 лет, я начал рыбачить, когда мне было девять, но я еще никогда не видел катастрофы подобной этой", — рассказал один из местных жителей.

В компании Colbun не комментируют данную ситуацию. Местные власти начали расследование инцидента.