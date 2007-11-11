Польша празднует 89-ю годовщину Независимости

В Польше сегодня отмечают 89 лет со дня Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, 11 ноября 1918 года подписан Акт капитуляции Германии, который завершал Первую мировую войну. Считается, что границы независимой Польши в то время лишь начали формироваться, а 11 ноября 1918 года считается официальным началом возрождения Речпосполитой после того, когда ее территория была разделена и принадлежала к другим государствам.

В полдень в Варшаве начались торжества по случаю празднования Независимости. Представители государственной власти возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Президентском Дворце президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ вручил государственные награды.

Кроме того, в Варшаве по случаю праздника начался Марафон независимости, исторический парад, акция “Притронься к независимости”, к которой приобщился Музей Польского Войска.

В столице марафон проходит от 1989 года. В этом году в нем приняли участие 2600 участников. На дороге парада размещены исторические экспонаты, такие как танк Gryzli и бронетранспортер Kubus. Другие объекты выставлены во дворе музея.

«Независимость не была чудом, а результатом использования соответствующей международной конъюнктуры, также труда и борьбы польских политиков..., также польских солдат», - отметил президент Л.КАЧИНЬСКИЙ во время торжеств.

«89 лет назад осуществился сон целых поколений поляков. После 123 лет неволи, 146 лет от первого деления, Польша получила независимость. После десятков лет упрямой русификации и германизации, после восстаний, после того, как так называемая проблема Польши особенно в конце ХІХ века сошла с международной арены, Польша стала свободной», - прибавил президент.

Л.КАЧИНЬСКИЙ отметил , что современная Польша находится “в очень доброй международной ситуации: является членом НАТО и Европейского Союза, несколько дней назад получила подтверждение о вхождении в зону Шенген”. Президент подчеркнул, что благодаря этому последнему событию Польша «стала частью большого пространства свободы, которое ширится от Португалии к Финляндии и от Сицилии к Швеции».

В торжествах в Варшаве приняли также участие президент Литвы Валдас АДАМКУС, назначенный на пост премьера Дональд ТУСК, лидер партии Польское Стронництво Людове Вальдемар ПАВЛЯК, мэр Варшавы Анна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, представители парламента, правительства, польской армии и духовенства.