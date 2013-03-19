Треть поляков считают рыночную экономику лучше социалистической

Об этом свидетельствует исследование CBOS, результаты которого опубликовала газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что почти 70% опрошенных не высказали своего мнения о том, какая из экономик лучше, а ответы на другие вопросы свидетельствуют о том, что абсолютное большинство поляков ожидают помощи от властей как в условиях социализма.

"Ожидания общества как бы взяты из времен коммунистической Польши. Согласно результатам, поляки, например, хотели бы, чтобы правительство гарантировало гражданам работу (об этом сказали 85% опрошенных) и создавало рабочие места (93%). Власти также должны обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание (85%) и доступ к дошкольным заведениям (95%)", - пишет газета.

Большинство поляков также считают, что власти должны сохранить контроль над ключевыми секторами экономики, в том числе банковской сферой, в которой сейчас доминируют международные финансовые институты.

"Поляки ожидают социальной безопасности со стороны государства и надеются на то, что оно будет выполнять роль опекуна. Однако, это совершенно не значит, что они думают о том, чтобы вернуть систему, которая действовала до начала рыночной трансформации", - говорит автор исследования, профессор Кшиштоф Загурский.

"Мы же не хотим пустых полок, постоянно дефицитной экономики, унижений при получении паспорта, арестов за публичные высказывания или расстрела граждан", - отметил он.

Профессор добавил, что поляки ожидали лучших результатов от рыночной трансформации и теперь хотят, чтобы правительство помогло им в трудной ситуации. "Но это не ностальгия по коммунистической Польше", - убежден он.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша является крупнейшей восточноевропейской страной, которой удалось присоединиться к Евросоюзу в 2004 году.

В объединяющем 27 государств ЕС, куда стремится вступить Украина, живет 0,5 млрд человек или около 7% мирового населения, а ВВП всех входящих в него стран составляет около 16 триллионов долл. (около 20% мирового ВВП) и 1-е место в мире, по данным МВФ.