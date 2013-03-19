Треть поляков считают рыночную экономику лучше социалистической
Только около трети граждан Польши считают рыночную экономику, которые власти начали строить более 20 лет назад, лучше социалистической.
Об этом свидетельствует исследование CBOS, результаты которого опубликовала газета Rzeczpospolita.
Издание отмечает, что почти 70% опрошенных не высказали своего мнения о том, какая из экономик лучше, а ответы на другие вопросы свидетельствуют о том, что абсолютное большинство поляков ожидают помощи от властей как в условиях социализма.
"Ожидания общества как бы взяты из времен коммунистической Польши. Согласно результатам, поляки, например, хотели бы, чтобы правительство гарантировало гражданам работу (об этом сказали 85% опрошенных) и создавало рабочие места (93%). Власти также должны обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание (85%) и доступ к дошкольным заведениям (95%)", - пишет газета.
Большинство поляков также считают, что власти должны сохранить контроль над ключевыми секторами экономики, в том числе банковской сферой, в которой сейчас доминируют международные финансовые институты.
"Поляки ожидают социальной безопасности со стороны государства и надеются на то, что оно будет выполнять роль опекуна. Однако, это совершенно не значит, что они думают о том, чтобы вернуть систему, которая действовала до начала рыночной трансформации", - говорит автор исследования, профессор Кшиштоф Загурский.
"Мы же не хотим пустых полок, постоянно дефицитной экономики, унижений при получении паспорта, арестов за публичные высказывания или расстрела граждан", - отметил он.
Профессор добавил, что поляки ожидали лучших результатов от рыночной трансформации и теперь хотят, чтобы правительство помогло им в трудной ситуации. "Но это не ностальгия по коммунистической Польше", - убежден он.
Справка УНИАН. 38-миллионная Польша является крупнейшей восточноевропейской страной, которой удалось присоединиться к Евросоюзу в 2004 году.
В объединяющем 27 государств ЕС, куда стремится вступить Украина, живет 0,5 млрд человек или около 7% мирового населения, а ВВП всех входящих в него стран составляет около 16 триллионов долл. (около 20% мирового ВВП) и 1-е место в мире, по данным МВФ.