ЕС и США договорились усилить экономическое сотрудничество

Европейский Союз и США договорились усилить экономическое сотрудничество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в общем заявлении ЕС и США по итогам первого заседания Трансатлантического экономического совета, которое завершилось сегодня в Вашингтоне.

Стороны, в частности, договорились в ближайшее время разработать предложения относительно взаимного признания бухгалтерских стандартов, унифицировать подход к предоставлению разрешений на использование медицинских препаратов для редких заболеваний, достигли договоренности на экспертном уровне относительно стандартов биотоплива.

Кроме того, европейская сторона пообещала к следующему саммиту ЕС-США на основании советов научных работников разработать подходы к решению вопроса относительно снабжения американской курятины на европейский рынок, а американская администрация по безопасности и здравоохранению до следующего заседания Трансатлантического Совета подготовит доклад о прогрессе в облегчении торговли электрической продукцией.