У нового президента Китая есть мечта
14:17, 17 марта 2013Мир
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Новый президент Китая Си Цзиньпин пообещал работать для «великого возрождения китайского государства» и «великого дела социализма с китайскими чертами».
Си Цзиньпин предсказывает великое возрождение Китая
В первом выступлении после занятия поста президента Си Цзиньпин заявил, что Китай не может допустить даже малейшего самодовольства и послаблений в работе для улучшения жизни его граждан, и призвал всех воплотить "китайскую мечту".
«Мы должны решительно отбросить формализм, бюрократизм, жажду наслаждений и чрезмерные расходы и решительно бороться против коррупции и других нарушений во всех их проявлениях», - заявил Си Цзиньпин, которого цитирует Радио Свобода.
Как известно, в четверг парламент избрал Си Цзиньпина на пост формального главы государства, «председателя КНР».
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