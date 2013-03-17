У нового президента Китая есть мечта

В первом выступлении после занятия поста президента Си Цзиньпин заявил, что Китай не может допустить даже малейшего самодовольства и послаблений в работе для улучшения жизни его граждан, и призвал всех воплотить "китайскую мечту".

«Мы должны решительно отбросить формализм, бюрократизм, жажду наслаждений и чрезмерные расходы и решительно бороться против коррупции и других нарушений во всех их проявлениях», - заявил Си Цзиньпин, которого цитирует Радио Свобода.

Как известно, в четверг парламент избрал Си Цзиньпина на пост формального главы государства, «председателя КНР».