Российскими кораблями в Средиземном море будут управлять из Севастополя

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в эфире телеканала «Звезда» сказал сегодня главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков.

«До пяти-шести кораблей должны находиться на постоянной основе в Средиземном море, управление должно осуществляться через командование Черноморским флотом (расположено в Севастополе – УНИАН)», - сказал В.Чирков.

По его словам, в эту группировку будут входить, фрегаты, крейсеры, а также корабли обеспечения.

Главнокомандующий ВМФ сообщил, что формирование соединения для постоянного действия в Средиземном море уже началось.

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В.Чирков отметил, что в случае необходимости такие корабельные группировки могут быть созданы в Индийском и Тихом океанах.

«В истории ВМФ СССР был опыт, когда у нас были эскадры в Индийском и Тихом океанах. Безусловно, если потребуется, то мы будем предлагать руководству Минобороны, правительству, Президенту там также создавать оперативные соединения на постоянной основе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании руководящего состава вооруженных сил заявил, что Россия планирует создать оперативное соединение Военно-морского флота в Средиземном море и обеспечить его функционирование на постоянной основе.

Кроме этого, он сообщил, что ВМС России получит до конца 2020 года 24 подводные лодки и 54 надводных корабля.

С.Шойгу подчеркнул, что в течение длительного времени на флот не поступали новые суда, а также не соблюдались сроки технического обслуживания кораблей.