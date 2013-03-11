Россия разместит свои корабли в Средиземном море на постоянной основе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании руководящего состава вооруженных сил.

«Принято решение о формировании управления оперативного соединения ВМФ в средиземноморской зоне, где силы флота будут находиться на постоянной основе», - сказал С.Шойгу.

Кроме этого, он сообщил, что ВМС России получит до конца 2020 года 24 подводные лодки и 54 надводных корабля.

«В результате реализации госпрограммы вооружения, до 2020 года на флот должны поступить восемь ракетных подводных крейсеров, 16 многоцелевых подводных лодок, 54 надводных боевых корабля различного класса», - сказал он.

С.Шойгу подчеркнул, что в течение длительного времени на флот не поступали новые суда, а также не соблюдались сроки технического обслуживания кораблей.

Ранее представитель Генштаба сообщал, что оперативное соединение кораблей и судов Военно-морского флота России в Средиземном море может насчитывать до 10 единиц.

В то же время бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко заявил в СМИ, что Россия пока не обладает возможностями для создания постоянного оперативного соединения в Средиземном море. Для этого у ВМФ не хватает боеспособных кораблей и надежного пункта материально-технического обеспечения. По его оценке, Северный, Балтийский и Черноморский флота сейчас способны выделить для постоянного присутствия в Средиземном море от силы по одному-два боеспособных корабля.

Оперативное соединение обычно является временным формированием, предназначенным для выполнения оперативных и оперативно-стратегических задач ограниченного масштаба в составе оперативно-стратегического объединения или самостоятельно.