Папа Римский Франциск проводит свою первую мессу

Папа Римский Франциск, избранный накануне на Апостольский престол на конклаве в Ватикане, проводит в Сикстинской капелле свою первую мессу, в которой принимают участие все кардиналы-выборщики, сообщает РИА «Новости».

Франциск, которого отличает скромность и близость к народу, не стал читать проповедь на латыни, а произнес ее на итальянском и говорил почти не глядя в текст, лежащий перед ним.

Обращаясь к кардиналам, Папа Римский отметил, что три линии Церкви - это движение, возведение и покаяние. "Наша жизнь - это путешествие, и если мы останавливаемся, то это неправильно", - сказал он.

Завтра новоизбранный понтифик проведет аудиенцию со всеми кардиналами Римско-католической церкви, а в воскресенье состоится традиционная воскресная проповедь Angelus. Интронизация Франциска, в которой примут участие главы многих государств, запланирована на 19 марта.