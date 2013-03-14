Новый Папа Римский студентом прислуживал украинскому священнику

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук).

"Новоизбранный Папа Франциск I является воспитанником нашего священника Степана Чмиля, который похоронен в базилике св. Софии в Риме. Нынешний Папа, а тогда студент Салезианской школы, ежедневно утром, пока еще все студенты спали, прислуживал о.Чмилю во время Службы Божьей" , - рассказал патриарх Святослав.

Он также утверждает, что новоизбранный Папа Римский Франциск хорошо знает ситуацию в украинской греко-католической церкви.

"Он хорошо знает наш обряд и даже помнит нашу литургию. Последний раз я его посещал, когда прощался с Аргентиной, уезжая в Украину, и просил, чтобы он дал свои показания для беатификационного процесса о. Степана Чмиля, на что он охотно согласился. Святейший Отец очень хорошо знает и о нашей литургии и обряде, о нашей духовности ", - сообщил глава УГКЦ.

"И я, как молодой епископ, делал свои первые шаги с его помощью. Поэтому, я думаю, Святейший Отец будет заботиться о нашей Церкви. И я надеюсь, что с Папой нас ждут очень хорошие события в будущем ", - убежден патриарх Святослав.

Глава УГКЦ описывает нового понтифика как чрезвычайно скромного человека и глубокого интеллектуала.

Как известно, в среду вечером конклав избрал новым Папой Римским аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо.