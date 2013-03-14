В следующем году белорусские «зайчики» могут деноминировать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом 14 марта журналистам заявила председатель Национального банка Беларуси Надежда Ермакова.

«Я думаю о деноминации, но пока инфляция не позволяет это сделать. Если у нас будет инфляция на конец года на уровне запланированной, то о деноминации уже можно будет говорить», - подчеркнула Н. Ермакова.

При этом она отметила, что не одна она принимает решение о деноминации.

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«Деноминация – это серьезный вопрос», - подчеркнула Н. Ермакова.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году представители Нацбанка Беларуси сообщали о возможности подготовки в 2013 году к деноминации белорусского рубля. Сроки проведения деноминации не указывались.

2 марта 2012 года Национальный банк Беларуси выпустил в обращение банкноту номиналом 200 тыс. белорусских рублей образца 2000 года.

1 января 2000 года в Беларуси были введены в обращение банкноты Нацбанка достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, в 2001 году – 10 000 рублей, в 2002 году – 20 000 и 50 000 рублей, а в 2005 году – 100 000 рублей.

Справка УНИАН. В Беларуси инфляция в 2012 году составила 21,8%. В 2013 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 12%, притом уже в январе она составила 3%, а в феврале – 1,2%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.