Новый Папа официально взойдет на престол через неделю
23:36, 13 марта 2013Мир
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Новый Папа Римский Франциск I взойдет на папский престол 19 марта, когда состоится церемония интронизации.
Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди.
До этого момента он проведет аудиенцию со всеми кардиналами, а также воскресную службу Angelus.
Архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине 17 декабря 1936 г. в семье итальянского иммигранта, железнодорожного рабочего. Он младший из пяти детей. В молодости преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах, был профессором и ректором семинарии.
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