Новый Папа официально взойдет на престол через неделю

Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди.

До этого момента он проведет аудиенцию со всеми кардиналами, а также воскресную службу Angelus.

Архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине 17 декабря 1936 г. в семье итальянского иммигранта, железнодорожного рабочего. Он младший из пяти детей. В молодости преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах, был профессором и ректором семинарии.