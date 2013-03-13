Франциск I начал свое обращение к верующим с шутки

"Вы знаете, что обязанностью конклава было избрать нового епископа Рима. Похоже, что мои братья кардиналы нашли его почти на самом конце света", - пошутил Франциск I, родившийся в Буэнос-Айресе в семье итальянского эмигранта и еще в конце 1950-х вступивший в орден иезуитов, сообщает РИА Новости.

После этого Папа Римский предложил помолиться за почетного Римского понтифика Бенедикта XVI, ставшего первым за последние 600 лет главой Римско-католической церкви, добровольно отрекшимся от престола.

Обращаясь к верующим, новый Папа предложил "начать общее движение любви, братства и доверия".

Выступление Франциска I собравшиеся на площади верующие встретили криками радости.