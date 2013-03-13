Хаос на дорогах Европы продолжается: снег превратился в лед

Для большой части северной Франции обнародовали предупреждение об оледенении - официальные лица назвали ситуацию "очень сложной".

Франкфуртский аэропорт был вынужден отменить еще больше рейсов в среду, после того, как сотни пассажиров не смогли вылететь во вторник. Хотя все взлетно-посадочные полосы уже возвращено в строй, в аэропорту еще задерживаются рейсы из-за отмены вылетов во вторник.

Между тем, поезда скоростной железной дороги Eurostar возобновили сообщение между Лондоном, Парижем и Брюсселем, хотя и с задержками. Во вторник эти поезда, которые курсируют по тоннелю под Ла-Маншем, приостановили все маршруты через мощную метель во Франции, Бельгии, Германии и Великобритании. Движение скоростных поездов между Парижем и другими французскими регионами также восстановили.

Однако дорожные условия во Франции, как и раньше, остаются сложными, поскольку на основных автомагистралях снег превратился в лед, сообщил французский министр внутренних дел Мануэль Вальс.

Чтобы помочь восстановить электроэнергию в около 80-х тысячах домов, обесточенных из-за метели, были привлечены солдаты.

По прогнозам, сложные погодные условия сохранятся минимум до четверга.

В Бельгии во вторник утром общая длина пробок на дорогах превысила 1600 км в час пик, сообщила бельгийская дорожная компания Touring.

BBC Украина