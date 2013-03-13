В Венесуэле не могут решить, что делать с телом Чавеса

Известно только одно: до шести часов утра пятницы гроб с Уго Чавесом останется в здании Военной академии, где с бывшим президентом продолжат прощаться все желающие. Затем его перенесут в здание музея "Революции 4 февраля". Но вот по поводу того, что будет дальше, ясности пока нет.

Во вторник этот вопрос стоял в повестке дня заседания Национальной ассамблеи, но в итоге было решено его отложить, сообщает Российская газета.

Говорят, что сам Команданте в разговорах с соратниками завещал похоронить его в родном штате Баринос, на берегу реки. Однако сразу после его смерти окружение венесуэльского вождя объявило, что тело будет забальзамировано и затем помещено в специально сооруженный пантеон.

Но тут стала возражать оппозиция: это противоречит законодательству страны. И вот теперь, возможно, в парламенте схлестнутся на эту тему две позиции: сторонники Чавеса потребуют внести в конституцию специальную поправку, а депутаты от правых партий намерены стоять на своем.

Удивительно, но даже после своей смерти Уго Чавес пока остается главной фигурой на политическом поле страны. Хотя формально в борьбу за пост президента вступили наследник Команданте, и. о. президента Николас Мадуро и кандидат от правых сил Эрнесто Каприлес-Родонски.

Причем с первых минут их избирательная компания приобрела очевидно острый характер. Так, либерал, выходец из олигархического клана Каприлес обвиняет своего соперника в откровенном использовании административного ресурса, а также в спекуляциях на тему Чавеса. А Мадуро в ответ называет Каприлеса "агентом сионистских кругов" и прозрачно намекает на его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В среду Каприлес отправляется в турне по Венесуэле с целью заручиться поддержкой периферийных избирателей. Мадуро, исполняющий обязанности президента, остается в столице. Ему обеспечена поддержка малоимущих граждан страны - а они составляют большинство.