По факту смерти Панина возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве по факту смерти актера Андрея Панина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Решение о возбуждении уголовного дела было принято в связи с тем, что на голове Андрея Панина обнаружены несколько ссадин и черепно-мозговая травма. И несмотря на то, что по картине происшествия следователи не усматривают криминальный характер смерти актера, о чем говорит и закрытая изнутри дверь квартиры и отсутствие в ней следов посторонних лиц, а также предварительное заключение экспертов о том, что травма получена в результате падения с высоты собственного роста, для установления всех обстоятельств следствию в рамках возбужденного уголовного дела необходимо провести комплекс мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе назначены и проводятся судебные экспертизы, которые смогут дать окончательные ответы и позволят установить истинные причины смерти А.Панина.

Как сообщал УНИАН, знаменитый российский актер А.Панин скончался в своей квартире в Москве. Тело артиста обнаружили около 11 часов утра 7 марта. Одна из предположительных причин смерти - несчастный случай. Актера обнаружили лежащим на полу в его квартире, как полагают специалисты, он упал и ударился головой.

А.Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске. В 1991 году он окончил Школу-студию МХАТ и стал актером театра имени А.П.Чехова.

В кино А.Панин дебютировал в фильме ”По прямой”. Но первую известность он приобрел благодаря картинам ”Мама, не горюй” режиссера Максима Пежемского, ”Мама” Дениса Евстигнеева, телесериалам ”Каменская” и ”Граница. Таежный роман”.

Всероссийскую известность А.Панину принесла роль в сериале ”Бригада”. Также актер снимался в таких фильмах, как ”Шик”, ”Всадник по имени смерть”, ”Водитель для Веры”, ”Бой с тенью”, ”Жмурки”, ”Сволочи” и многих других. В 1999 году А.Панин был удостоен звания заслуженного артиста России.