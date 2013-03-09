В Азербайджане накануне акции протеста оппозиции арестовали троих студентов

По данным правоохранительных органов, у задержанных при обыске якобы нашли запрещенные наркотические вещества и бутылки с зажигательной смесью, сообщает радио «Свобода».

Задержанные являются членами молодежного оппозиционного движения «Нида». Родственники арестованных утверждают, что обвинения против молодых людей сфабриковали.

В воскресенье в Баку планируется масштабная акция протеста, инициированная оппозицией. Участники будут требовать от власти принять меры для уменьшения количества небоевых потерь в азербайджанской армии.

Поводом для митингов оппозиции стала гибель в армии рядового, застрелившегося из автомата. По факту смерти возбуждено уголовное дело (доведение до самоубийства), однако родственники погибшего заявляют, что его убили.

В январе после аналогичного митинга в Баку полиция задержала 22 человека.