Республиканцы в Сенате США заблокировали назначение директора ЦРУ

Так республианци выступают против применения в зонах военных операций беспилотных самолетов против граждан США, даже если их подозревают в терроризме, пишет Радио Свобода.

Сенатор от штата Кентукки Рон Пол условием поддержки кандидатуры Джона Бреннана на пост директора ЦРУ называет четкие гарантии отказа от таких мер.

На этой неделе генпрокурор США Эрик Холдер сказал, что не может исключить применение ударов беспилотников против американцев, которых в США подозревают в причастности к терроризму.