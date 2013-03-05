Экс-госсекретаря США Киссинджера госпитализировали в Нью-Йорке

Как сообщили представители медицинского учреждения, 89-летний патриарх американской дипломатии, как ожидается, будет отпущен домой уже через несколько часов после получения необходимой врачебной помощи. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Г.Киссинджер был советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, является одним из инициаторов разрядки в отношениях США и СССР. В 1973 году был удостоен Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижского соглашения, призванного завершить войну во Вьетнаме.

Покинув большую политику, Г.Киссинджер сосредоточился на написании мемуаров, статей и книг на тему внешней политики и дипломатии.