В Харькове откроют почетное консульство Грузии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сказал Генеральный консул Грузии в Донецке Зураб Квачадзе, который прибыл в Харьков с рабочим визитом.

«Год назад Грузия представила своего кандидата на пост почетного консула Грузии в Харькове, и мы надеемся, что все процедуры, предусмотренные украинским законодательством, будут соблюдены, и уже в этом году мы откроем почетное консульство. Для нас это имеет большое значение, потому что в вашем городе мы имеем свои интересы и дальновидные планы, и для реализации этих вопросов почетное консульство здесь будет необходимо», - сказал З.Квачадзе.

Он отметил, что Грузия планирует сотрудничать с Харьковом в вопросах образования, экономической и гуманитарной сферах.

По словам консула, сегодня уже существуют тесные контакты Харькова с грузинскими городами.

З.Квачадзе также сообщил, что в Харькове проживает одна из самых многочисленных грузинских диаспор в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в рамках визита З.Квачадзе встретился с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Во время встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Харькова с городами-партнерами Кутаиси и Тбилиси и состояние грузинской диаспоры в Харькове.