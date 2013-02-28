СМИ: ЕС смягчил санкции против Сирии

Также оказаное "смягчение" каснется технической поддержки представителям оппозиции, при условии, что их деятельность будет направлена на защиту мирного населения, передает РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

На прошлой неделе сообщалось, что ЕС продлил санкции в отношении Сирии, в том числе на поставку оружия в эту страну, на три месяца. Как отмечали аналитики, между членами ЕС нет согласия: Великобританию и Францию, предложивших частичную отмену запрета на поставки оружия в Сирию, поддержали лишь несколько членов ЕС. Многие опасаются ливийского сценария и не хотят допустить, чтобы поставляемое в регион оружие попало к боевикам.

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По сообщению агентства, в тексте принятой поправки к санкциям говорится о "нелетальном военном оборудовании", а также о "небоевом транспорте, оснащенном средствами бронезащиты".