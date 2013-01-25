Закон против гей-пропаганды прошел первое чтение в Госдуме РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за принятие законопроекта проголосовали 388 депутатов, против - 1, воздержался - 1.

Этот документ был внесен в Госдуму в марте 2012 г. Законодательным собранием Новосибирской области.

Законопроектом предусматривается внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за пропаганду гомосексуализма среди детей гражданин может быть оштрафован на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (от 130 до 160 долл.). Аналогичные действия должностных лиц повлекут штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (от 1300 до 1600 долл.), юридические лица должны будут платить от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. (от 13 тыс. до 16 тыс. долл).

«Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широкий размах. Такая пропаганда ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных акций, пропагандирующих гомосексуализм как норму поведения. Особенно она опасна для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той лавине информации, которая обрушивается на них каждый день. В связи с этим необходимо оградить в первую очередь подрастающее поколение от воздействия гомосексуальной пропаганды, эту цель и преследует настоящий законопроект», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что право составлять протоколы об административных правонарушениях за публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, законопроект возлагает на должностных лиц органов внутренних дел (полиции), а рассмотрение дел об административных правонарушениях – на судей.