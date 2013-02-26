Сирийские повстанцы захватили ядерный реактор

В 2007 году все постройки на объекте были уничтожены израильской авиацией, поэтому о захвате повстанцами действующего ядерного реактора речи не идет.

Представители оппозиции сообщили, что с тех пор «Аль-Хубар», видимо, использовался в качестве военной базы: в одном из ангаров на территории объекта нашли боеготовую баллистическую ракету «Скад». Кроме того, повстанцы видели, что перед штурмом правительственные вертолеты эвакуировали с «Аль-Хубар» оборудование и личный состав. Что именно вывозили с базы, оппозиционеры не знают. Ничего особенно ценного или опасного на захваченном объекте они не обнаружили.

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В то же время повстанцы предположили, что именно оттуда правительственные силы запускали баллистические ракеты по оппозиционерам, действующим в провинциях Хомс и Алеппо. Дальность действия этих ракет позволяет поражать цели за несколько сот километров.

Кроме того, руководство оппозиции полагает, что благодаря развитой коммуникационной инфраструктуре «Аль-Хубар» являлся одним из главных командных пунктов сирийской армии на востоке страны.

В 2007 году Сирия обвинила Израиль в ничем не спровоцированном нападении на «обычную военную базу». При этом правительство страны отказалось пустить на руины уничтоженного объекта инспекторов МАГАТЭ, которые хотели выяснить, действительно ли там шло строительство ядерного реактора.

Повстанцы уже заявили, что если инспекторы МАГАТЭ все еще не потеряли интереса к этому объекту, то могут приехать и осмотреть его в любое удобное для них время.

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За последние месяцы силы оппозиции добились значительных успехов на востоке Сирии, сообщает Лента.ру. Они захватили несколько важных военных баз и оттеснив противника из большинства районов крупнейшего города региона Дейр аз-Заура. Правительственные войска все еще держат под своим контролем юг этого населенного пункта, а также местный аэропорт.