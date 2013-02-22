РФ требует от США следить за усыновленными российскими детьми

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в обращении российских депутатов к американским коллегам, за которое сегодня проголосовало 436 парламентариев.

«Госдума выражает крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися случаями насильственной смерти российских детей, усыновленных американскими гражданами и проживавших на территории США», - говорится в документе.

Депутаты напоминают, что в январе 2013 года произошла очередная трагедия – смерть трехлетнего Максима Кузьмина, гражданина Российской Федерации, усыновленного вместе с младшим братом Кириллом гражданами США.

По мнению депутатов Госдумы, смерть Максима связана с фактом жестокого отношения к нему приемных родителей. Этот случай является продолжением драматических событий декабря 2012 года, послуживших поводом для установления запрета передачи детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам США.

По мнению Госдумы, представляется необходимым возвращение Кирилла Кузьмина в РФ в целях сохранения его жизни и здоровья.

В целях обеспечения безопасности и благополучия всех усыновленных американскими гражданами российских детей Госдума призывает Конгресс США безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности и недопущению нарушения прав российских детей, усыновленных гражданами США, в том числе недопущению жестокого обращения с ними, а также обеспечить парламентский контроль за реализацией соответствующих мер.

Российские депутаты предлагают ужесточить установленные на территории США требования к процедуре усыновления и правилам отбора кандидатов в усыновители в случае переустройства российских детей, усыновленных гражданами США, в другие американские семьи.

Кроме этого, Госдума требует обеспечить оперативное и своевременное информирование Государственным департаментом США МИД России обо всех фактах жестокого обращения с российскими детьми, усыновленными гражданами США, а также обеспечить в кратчайшие сроки предоставление полной информации об условиях проживания в американских семьях всех российских детей, усыновленных гражданами США.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.